Україна висадила 240 мільйонів дерев у 2021 році

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Державне агентство лісових ресурсів у 2021 році висадило 240 мільйонів дерев.

Про це повідомляє пресслужба агенції.

59,5 млн з 240 млн дерев посаджені в рамках президентської програми "Зелена країна" з висадки 1 млрд дерев за три роки, реалізація якої почалася влітку 2021 року.

Уточнюється, що у Житомирській області висаджено 51 млн дерев, Рівненській – 29,5 млн, Волинській – 23,3 млн, Чернігівській – 15,6 млн.

У лісостепових областях висаджено 66,5 млн дерев, у тому числі у Київській області – майже 20 млн, Полтавській та Сумській – майже по 10 млн, Черкаській – 8,2 млн, Харківській – 6,2 млн, Вінницькій – 5,2 млн , Тернопільській – 4,4 млн, Хмельницькій – 3,7 млн.

Крім цього, у степових регіонах країни лісівники висадили 21,3 млн. дерев, у тому числі в Луганській області – 6,6 млн., Запорізькій – 4,4 млн., Кіровоградській – 3,8 млн., Херсонській – 2,7 млн.

У Карпатах у 2021 році висаджено 30,3 млн дерев, у тому числі 15,1 млн у Закарпатській області, у Львівській – 8,1 млн, у Чернівецькій та Івано-Франківській – по 3,5 млн.

На 2022 рік планується збільшити цей показник на чверть – до 300 млн.

Висадка дерев необхідна для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення смуг для захисту від пилових бур, а також збільшення показника лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімально необхідних 20%.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ про реалізацію проєкту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів у країні.

Мета проекту – за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га.

Планується також у найближчі три роки висадити 1 млрд. дерев.

У Держлісагентстві вважають, що висадити мільярд нових дерев за три роки в межах президентської програми "Зелена країна" – цілком реально. Нині план виконаний на 6%.

Виконання плану по "Зеленій країні" лише на 6% у Держлісагентстві пояснюють тим, що в межах програми відбулась тільки перша висадка – осіння. Осіння висадка охоплює лише 10% річного плану, інші 90% припадають на весну.

Перша масштабна висадка "Зеленої країни" має пройти весною 2022 року.

Економічна правда