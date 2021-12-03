У Європі підтримали сертифікацію "Укренерго" – це потрібно для євроінтеграції

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Секретаріат Енергетичного співтовариства підтвердив можливість сертифікації НЕК "Укренерго", тепер оператора має сертифікувати український регулятор.

Про повідомляє пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова заступника міністра Ярослава Демченкова.

"Наш національний регулятор отримав право провести сертифікацію оператора системи передачі. Це дуже важливо, оскільки "Укренерго" відповідає за синхронізацію наших електроенергетичних мереж з європейськими ENTSO-E", – пояснив Демченков.

Таким чином сертифікація Нацкомісією з енергетики (НКРЕКП) "Укренерго" дозволить Україні далі синхронізуватися з європейською мережею.

Заступник міністра розповів також про прогрес в імплементації Україною європейських стандартів в енергетиці згідно звіту Співтовариства за 2021 рік. Так, рівень запровадження європейських правил становить понад 50%. Найменший цей рівень у сфері зеленої енергетики – 56%.

У сфері енергоефективності рівень імплементації становить 75%, зокрема, завдяки базовому закону про енергоефективність. Найвищий рівень, зазначив Демченков, – у газовому секторі – 83%.

Більше про енергетичну євроінтеграцію читайте у статті ЕП: Плюс електроінтеграція. Що залишилося зробити для синхронізації енергосистем України та ЄС

Нагадуємо:

На шляху до повної інтеграції української енергосистеми з європейською ENTSO-E вже пройдено 8 етапів, ще 7 залишилося до повного розриву з системами РФ та Білорусі у 2023 році.

Економічна правда