Рада розблокувала підписання податкового закону №5600

фото: прес-служба ради

Верховна Рада відхилила усі проєкти постанов про скасування рішення від 30 листопада про ухвалення податкового закону (№5600).

Про це повідомляє прес-служба Ради.

За результатами голосування проєкти постанов за №№ 5600-П, 5600-П1, 5600-П2, 5600-П3, 5600-П4, 5600-П5, 5600-П6, 5600-П7, 5600-П8, 5600-П9, 5600-П10, 5600-П11, 5600-П12 і 5600-П13 не набрали необіхідних 226 голосів.

Серед авторів проєктів постанов - члени фракцій "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Вони аргументували свою позицію, зокрема, тим, що закон нібито був ухвалений з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради - за їхніми словами, порядок розгляду поправок суперечив статі 45 Регламенту, оскільки нардепи не мали можливість однозначно зрозуміти, за що вони голосують.

Після того, як Рада відхилила усі проєкти постанов, голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що має можливість підписати закон і направити на підпис президенту.

Нагадаємо:

Рада ухвалила в цілому податковий закон №5600, з тексту якого прибрали правки на користь бізнесу Ріната Ахметова, водночас у ньому з'явилися норми щодо бізнесу Юрія Косюка.

Верховна Рада ухвалила податковий законопроєкт №5600 у редакції, яка не передбачала зниження податкового навантаження на видобуток руди.

Читайте детальніше про закон №5600: Ахметов "мінус", Косюк "плюс": Рада ухвалила податковий закон №5600

Економічна правда