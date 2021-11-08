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За 10 місяців 2021 року "Укргазвидобування" скоротило видобуток газу на 4,5%

Понеділок, 8 листопада 2021, 12:10
 
Unsplash

За 10 місяців 2021 року "Укргазвидобування" видобула 11,366 млрд кубометрів газу - порівняно з аналогічним періодом минулого року зниження видобутку становить 4,5% або 0,541 млрд куб. м.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що це на 0,3% менше від рівня скорочення видобутку за січень-вересень 2021 року.

"При цьому відпуск газу за 10 місяців 2021 року зменшився на 4,46% або 0,502 млрд куб. м - до 10,756 млрд куб. м.

У жовтні поточного року Укргазвидобування забезпечило видобуток 1,163 млрд куб. м природного газу (мінус 1,95%, або 23,19 млн куб. м до показника аналогічного періоду минулого року) та відпуск газу обсягом 1,105 млрд куб. м (мінус 1,62%, або 18,175 млн куб. м)", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що упродовж 10 місяців пробурено та підключено до наземної інфраструктури 40 нових свердловин, проведено 203 капітальних ремонтів свердловин та здійснено 506 колтюбінгових операцій.

Нагадаємо:

За перші 6 місяців 2021 року Україна видобула 9,75 млрд кубометрів природного газу - це на 4% менше, ніж у 2020 році.

"Укргазвидобування" у січні-червні 2021 року скоротила видобуток газу на 5,3% або 0,38 млрд куб.м до рівня 6,8 млрд куб.м.

Економічна правда

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Укргазвидобування газ

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