Кабмін призначив 2 нових членів енергорегулятора
Таке рішення ухвалили на засіданні 29 грудня.
На двох конкурсних відборах на вакантні посади членів НКРЕКП отримали найвищий рейтинг і пройшли необхідні перевірки 4 кандидати: Костянтин Ущаповський і Руслан Машляківський на першому конкурсі; Олександр Формагей і Олександр Косянчук - на другому.
Члени уряду під час голосування на засіданні Кабміну підтримали кандидатури Формагея і Ущаповського.
Формагей у 2018-2019 роках був членом НКРЕКП, до останнього часу працював в "Укргідроенерго".
Костянтин Ущаповський - колишній керівник НЕК "Укренерго" у 2014-2015 роках.
Конкурси проводили після ротації у 2020 році членів НКРЕКП Олени Антонової і у 2021 році Оксани Кривенко.
Нагадаємо:
У червні 2020 року Кабмін визначив склад конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
У грудні 2019 року народні депутати прийняли закон, яким привели діяльність тарифного регулятора у відповідність до Конституції - НКРЕКП отримала спеціальний статус при Кабміні та додаткові контрольні функції.
За новим законом, Нацкомісія втратила статус незалежного державного колегіального органу. Тепер НКРЕКП є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом при Кабміні.
Право призначати членів комісії передано від президента до Кабінету міністрів. Уряд має створити конкурсну комісію з п’яти осіб, троє з яких від профільного комітету Ради, та по одному – від Мінекоенерго та Мінрегіону.
У разі неправомочності регулятора (відсутності кворуму), Кабмін отримав право призначати членів комісії на термін до трьох місяців.
Регулятор також зробили підзвітним парламенту. Щороку до 1 червня комісія має звітувати перед Радою про свою діяльність за попередній рік.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua