Кабмін призначив 2 нових членів енергорегулятора

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Кабмін призначив на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Олександра Формагея та Костянтина Ущаповського.

Таке рішення ухвалили на засіданні 29 грудня.

На двох конкурсних відборах на вакантні посади членів НКРЕКП отримали найвищий рейтинг і пройшли необхідні перевірки 4 кандидати: Костянтин Ущаповський і Руслан Машляківський на першому конкурсі; Олександр Формагей і Олександр Косянчук - на другому.

Члени уряду під час голосування на засіданні Кабміну підтримали кандидатури Формагея і Ущаповського.

Формагей у 2018-2019 роках був членом НКРЕКП, до останнього часу працював в "Укргідроенерго".

Костянтин Ущаповський - колишній керівник НЕК "Укренерго" у 2014-2015 роках.

Конкурси проводили після ротації у 2020 році членів НКРЕКП Олени Антонової і у 2021 році Оксани Кривенко.

Наступний плановий конкурс буде в 2023 році.

Нагадаємо:

У червні 2020 року Кабмін визначив склад конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У грудні 2019 року народні депутати прийняли закон, яким привели діяльність тарифного регулятора у відповідність до Конституції - НКРЕКП отримала спеціальний статус при Кабміні та додаткові контрольні функції.

За новим законом, Нацкомісія втратила статус незалежного державного колегіального органу. Тепер НКРЕКП є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом при Кабміні.

Право призначати членів комісії передано від президента до Кабінету міністрів. Уряд має створити конкурсну комісію з п’яти осіб, троє з яких від профільного комітету Ради, та по одному – від Мінекоенерго та Мінрегіону.

У разі неправомочності регулятора (відсутності кворуму), Кабмін отримав право призначати членів комісії на термін до трьох місяців.

Регулятор також зробили підзвітним парламенту. Щороку до 1 червня комісія має звітувати перед Радою про свою діяльність за попередній рік.

Економічна правда