Стало відомо, що планують розглянути на передноворічній РНБО

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Серед питань, запланованих до розгляду Радою національної безпеки та оборони на засіданні 30 грудня, - стан Збройних сил України, ситуація з коронавірусом, енергетика та реалізація президентської програми "Зелена країна".

Джерело: співрозмовник УП, обізнаний відносно питання підготовки засідання

Пряма мова: "Стан ЗСУ, епідеміологічна ситуація, стан енергетичної галузі, виконання указу президента щодо збереження та відтворення лісів".

Деталі: На уточнююче запитання, чи є в порядку денному передноворічнного засідання запровадження санкцій, джерело УП зазначило дослівно: "питання санкційної політики - на стадії вирішення щодо винесення на розгляд засідання".

За попередньою інформацією, засідання РНБО, яке перенесли з 29 на 30 грудня, планується на 15 годину.

Українська правда