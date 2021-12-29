Заступник голови Фонду держмайна перейшов у Мінсоцполітики

Костянтин Кошеленко фото: ФДМ

Кабмін звільнив Костянтина Кошеленка з посади заступика голови Фонду держмайна та призначив його заступником міністра соцполітики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 29 грудня, повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

За словами голови ФДМ Дмитра Сенниченка, за два роки у Фонді, координуючи регіональну мережу, Кошеленко, зокрема, посилив менеджмент відділень через прозорі конкурси та організував їх ефективну роботу, а також - розбудував відкриту взаємодію філій Фонду з бізнес-середовищем, громадами, ОДА та ЗМІ.

Нагадаємо:

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади.

Кабінет міністрів призначив Дениса Кудіна першим заступником міністра економіки.

Перед призначенням першим заступником міністра економіки Кудіна звільнили з посади першого заступника голови Фонду держмайна.

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Економічна правда