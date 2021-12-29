КМДА повторно розгляне можливість будівництва скандальної багатоповерхівки на місці скверу

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Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації повинен повторно розглянути заяву про надання містобудівних умов та обмежень для проектування житлового комплексу на проспекті Перемоги, 50-А.

Про це свідчить рішення Окружний адміністративного суду м. Києва, передає видання "Наші гроші".

Своїм рішенням ОАСК визнав протиправним та скасував наказ Департаменту містобудування, яким Обслуговуючому кооперативу "Ексон Прем’єр Шулявська" відмовлено в наданні містобудівних умов та обмежень для проектування багатофункціонального комплексу на ділянці площею 0,31 га на проспекті Перемоги, 50-А.

Підставою відмови була невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації. Відповідно до чинного Генплану Києва, і відповідно до детального плану території, ділянка на просп. Перемоги, 50-А знаходиться в межах скверу "Слава танкістам".

Жодних даних про будь-які нові споруди на просп. Перемоги, 50-А у ДПТ немає.

"Ексон Прем’єр Шулявська" планує збудувати на вказаній ділянці багатофункціональний комплекс на 39 поверхів: стилобатна частина в 4 поверхи та висотна частина в 35 поверхів.

"Озеленення скверу" передбачено за рахунок покрівлі стилобатної будівлі.

Приймаючи рішення, ОАСК погодився із доводами "Ексон Прем’єр Шулявська" про те, що відмова у видачі МУО нібито не містить чітких підстав невідповідності намірів містобудівній документації.

Нагадуємо:

На просп. Перемоги, 50-А забудовник зводить житловий комплекс, який рекламується під назвою "50 Авеню".

Це проєкт групи Exon Capital Group, який вона називає одним зі своїх наймасштабніших не тільки в Києві, а й в Україні.

Департамент містобудування КМДА відмовляв забудовнику у видачі МУО на просп. Перемоги, 50-А один раз у 2018 році, 11 разів у 2019-му і щонайменше один раз у 2020 році.

Попри відсутність вихідних даних на будівництво і дозволу на роботи відповідного класу наслідків забудовник все одно почав будівельні роботи.

12 листопада цього року Державна інспекція архітектури та містобудування України повідомила, що за результатами перевірки було складено протоколи про правопорушення у сфері містобудування, у т.ч. виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх проведення.

Зокрема, 9 листопада інспектор будівельного нагляду видав припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт.

У травні цього року Київрада прийняла рішення викупити ділянку у ТОВ "Шулявка" для створення міських парків та скверів. Фірма оскаржує це рішення міськради.

Національна поліція розслідує кримінальне провадження за фактами самовільного зайняття земельної ділянки та самоправства на даній ділянці.

Власниками ОК "Ексон Прем’єр Шулявська" є Йозеф Москович з Ізраїлю, Іван Влад із Закарпаття і компанія "Ексон Груп" (Exon Group LLC, США), 16% у якій контролює Йозеф Москович.

"Ексон Груп" включає в себе ряд інших кооперативів, які здійснюють скандально відомі забудови у Києві.

Наприклад, 11-поверхівка на Подолі на садибній ділянці екс-нардепа Оксани Білозір, 11-поверхівка на Батиєвій горі на садибній ділянці екс-нардепа від БПП Віктора Короля, 24-поверхівка над входом ст. м. "Виставковий центр".