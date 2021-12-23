"Нафтогаз" хоче перекласти компенсацію технологічного газу для облгазів на Оператора ГТС

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НАК "Нафтогаз України" домагається накладання спеціальних зобов'язань (PSO), які передбачають постачання газу для облгазів для покриття виробничо-технологічних втрат за "пільговою" ціною 7,42 грн за кубометр на Оператора ГТС.

Про це свідчить проєкт постанови Кабміну, який є у розпорядженні ЕП.

Спецзобов'язання пропонується накласти на період із листопада 2021 року до квітня 2022 року.

Йдеться про технологічний газ, який необхідний Операторам ГРС або так званим облгазам для покриття виробничо-технологічних втрат (ВТВ).

На ці потреби Операторам ГРС на рік необхідно приблизно 1,3-1,4 млрд. кубометрів.

У середу Нацкомісія з тарифів встановила тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем на рівні 7,42 грн. за кубометр.

Згідно з ухвалою Кабміну, зобов'язати постачати газ за вказаною ціною на ВТВ для облгазів хочуть "Оператора ГТС".

До цього облгази мали купувати газ на покриття ВТВ у Постачальника останньої надії, функцію якого виконує "Нафтогаз". На сьогоднішній день вартість газу на ПОН становить 80 грн за кубометр.

Біржова вартість газу в Європі на сьогодні становить приблизно 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

У свою чергу, "Оператор ГТС" наполягає на тому, що вирішення питання забезпечення облгазів технологічним газом можливе лише шляхом накладення спецзобов'язань на НАК "Нафтогаз".

У розпорядженні ЕП також є висновок НКРЕКП, у якому регулятор "категорично заперечує ухвалення постанови у зазначеній редакції". У НКРЕ зазначають, що документ суперечить закону про ринок природного газу.

Проти ініціативи виступає і компанія "Магістральні газопроводи України".

За словами співрозмовників ЕП у Кабміні, накладення PSO на Оператора ГТС є порушенням критеріїв його сертифікації, що може стати приводом для скасування чи заперечення сертифікації.

"Це, у свою чергу, загрожує розривом чинного транзитного контракту з "Газпромом" і може призвести до втрати транзиту", – зазначив співрозмовник.

Микола Топалов, ЕП