Екcперти почали знижувати прогнози росту економіки США у 2022 році через "Омікрон" – WSJ

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Економісти знижують очікування щодо росту економіки США на початку 2022 року - вони побоюються негативого впливу штаму "Омікрон".

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що через новий та більш заразний штам коронавірусу співробітники компаній йдуть на лікарняні, споживачі - залишаються вдома, а авіакомпанії - скорочують тисячі рейсів.

Так, консалтингова компанія Pantheon Macroeconomics знизила свій прогноз росту економіки США у першому кварталі 2022 року з 5% до 3% у річному вимірі.

Натомість головний економіст Moody's Analytics Марк Занді знизив прогноз зростання у першому кварталі до 2,2% із 5,2%.

Водночас ФРС прогнозує, що ВВП США зросте на 4% у наступному році.

"Дані кредитних і дебетових карт JPMorgan Chase показують, що споживчі витрати в категоріях, пов'язаних з послугами, таких як авіакомпанії та ресторани, минулого тижня залишалися низькими", - додає WSJ.

Нагадаємо:

У суботу (25 грудня) кілька найбільших авіакомпаній США скасували майже 1 тисячу авіарейсів, пояснивши це кадровими проблемами, пов'язаними з поширенням COVID-19.

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Економічна правда