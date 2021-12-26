У США продовжують скасовувати авіарейси через "Омікрон"

AP

У суботу (25 грудня) кілька найбільших авіакомпаній США відмінили майже 1 тисячу авіарейсів, пояснивши це кадровими проблемами, пов'язаними з поширенням COVID-19.

Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на дані сайту FlightAware, що відслідковує польоти літаків.

"Нестача персоналу через поширення штаму коронавірусу "омікрон", як і раніше, призводить до скасування рейсів, і неясно, коли авіакомпанія зможе відновити роботу в нормальному режимі", - заявила агентству представник United Airlines Медді Кінг.

У п'ятницю - напередодні католицького Різдва - було скасовано 690 рейсів. Авіакомпанії вже оголосили про скасування понад 250 рейсів у неділю.

Скасування авіарейсів припало на піковий період святкових перевезень. В результаті, як пише АР, у ряді аеропортів виник хаос через довгі черги до стійок реєстрації та кас тих авіакомпаній, які продовжили здійснювати польоти.

Нагадуємо:

Раніше американські Центри з контролю та профілактики захворювань повідомили, що станом на початок цього тижня випадки зараження "омікроном" становили 73,2% від усіх випадків COVID-19.