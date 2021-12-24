У БЕБ планують створити тренінговий центр: деталі

Вадим Мельник фото Дмитра Ларіна

У Бюро економічної безпеки планують створити тренінговий центр, щоб навчати працівників, як протидіяти неподатковим злочинам.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив голова БЕБ Вадим Мельник.

"Працівники БЕБ спроможні розслідувати ці справи. По-перше, в них є бажання вчитись і обмінюватись досвідом. По-друге, ми розуміємо, що всі схеми постійно змінюються, оновлюються.

І ми зараз вже говоримо про започаткування так званого тренінгового центру. Він не передбачений законодавством про Бюро економічної безпеки, але ми вже опрацьовуємо концепцію і проводимо перемовини, на якій базі можна ці тренінги проводити.

Основою для навчання стане поглиблена та детальна експертиза конкретних кейсів економічних злочинів, які будуть покроково розбиратися та аналізуватися в реальному часі", - сказав Мельник у відповідь на питання, чи компетентні аналітики і детективи розслідувати справи, пов’язані, наприклад, з фондовим ринком.

"Щодо компетенцій. На сьогодні ми маємо 22 статті підслідні БЕБ – це більше, ніж було в податковій міліції.

Фондовий ринок, наприклад. Буквально вчора ввечері я проводив нараду по напрацюваннях аналітиків на фондовому ринку. Мені доповіли, що вже сьогодні в роботі більше 100 встановлених фактів так званих скам-проєктів (шахрайських проєктів, які припинили здійснювати обов'язкові виплати – ЕП) – це використання сміттєвих акцій", - додав він.

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Економічна правда