Голова БЕБ: Більшість аналітиків та детективів бюро – екс-податкові міліціонери

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У БЕБ уже набрали понад 30% працівників від чисельності центрального апарату, з них 18-19% - колишні працівники ДФС.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник.

"БЕБ уже працює завдяки тому, що нам вдалося набрати понад 30% працівників від чисельності центрального апарату, який становить 700 осіб. Конкурсні процедури продовжаться після Нового року.

Зараз маємо 18-19% колишніх працівників ДФС від чисельності центрального апарату. Усі вони – детективи та аналітики", - сказав Мельник.

"Законом про БЕБ жодних обмежень щодо кількості колишніх податкових міліціонерів у структурі не встановлено. Тож це винятково компетенція конкурсної комісії у визначенні переможців. Конкурсна комісія запропонувала – я призначив.

30% – це моя оцінка. Враховуючи мій досвід роботи та розуміючи людей, знаю, що є люди, яким пора на пенсію, а є люди, які хочуть працювати, тому що велика зарплата. Є люди, які не готові сприймати нову модель. Я для себе визначив, що, напевно, близько 30% колишніх працівників ДФС достойні працювати в БЕБ", - додав він.

"На початку року я планую оголосити конкурс на керівників територіальних управлінь. Далі, відповідно до закону, саме керівники проводять свою кадрову політику. Вони так само як і я, оголошують конкурси на посади у свої територіальні управління і проводять їх.

З одного боку, це дуже непогана ситуація, щоб одночасно запустити всі процеси. Ми до кінця першого кварталу хочемо паралельно набрати майже 30% від всіх працівників по Україні (всього 4000 осіб – ЕП). Це можливо, але залежить від роботи конкурсних комісій, і на це ми не можемо впливати.

Регіональні конкурсні комісії складаються з працівників територіальних підрозділів. На першому етапі, коли цих працівників ще не буде, будуть залучатися представники від органів влади, наприклад територіальних підрозділів Мін'юсту, облдержадміністрації тощо", - сказав також очільник БЕБ.

Також Мельник розповів про портрет працівника БЕБ.

"Серед тих, хто вже працює на посадах детективів та аналітиків, є колишні працівники Служби безпеки України, Національної поліції. Є і цивільні особи, які заявлялись на конкурси на адміністративні посади: працівники з інших міністерств і відомств. Основна мотивація – це хороший рівень зарплатні.

Ми сьогодні вдосконалили тестові завдання для атестованих працівників. Там буде знання загального законодавства, перевірка спеціальних знань, спеціального законодавства, психологічне тестування, поліграф. Під час тестів ми будемо виявляти і мотивацію", - резюмував він.

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Економічна правда