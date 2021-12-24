Мельник розповів, для чого БЕБ озброєні підрозділи "фізичного захисту"

Вадим Мельник фото: еп

"Маски-щоу" - це так звані підрозділи фізичного захисту: у БЕБ вони існуватимуть, але це підрозділи, які забезпечать безпеку роботи працівників Бюро економічної безпеки.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив голова БЕБ Вадим Мельник.

"Маски-шоу" – це так звані підрозділи фізичного захисту. Чи будуть вони існувати в БЕБ? Так, будуть, але це підрозділи, які забезпечать безпеку роботи працівників Бюро економічної безпеки.

Де гарантія, що на детектива не буде скоєно напад під час проведення обшуку? Нема такої гарантії. Тому працівники, які забезпечуватимуть безпеку детективів БЕБ, будуть присутні", - сказав Мельник.

"Є норма КПК, яка чітко прописує: якщо нема жодних підстав вважати, що є загроза нападу чи перешкоджання, то детектив має просто зачитати ухвалу суду про проведення обшуку, поставити питання, запропонувати видати зазначені в ухвалі суду речі.

Якщо бізнес не виконує ухвалу суду добровільно – не питання. Ми виконаємо її примусово, коректно проводимо слідчі дії з білим бізнесом", - додав він.

"Однак навіть після слідчих дій білий бізнес має продовжувати працювати. Ми підходимо до вилучення документів чи комп’ютерної техніки інакше. Ми зараз напрацьовуємо алгоритми щодо вилучення копій документів.

Оскільки аналітики мають доступ до багатьох баз даних, то будемо брати те, чого немає в цих базах, щоб підприємство не зупинилося. Будемо вилучати не комп’ютерну техніку, а намагатимемося знімати з неї інформацію", - резюмував голова БЕБ.

На питання, чи зможуть працівники БЕБ прийти з обшуками на підприємство зненацька, Мельник відповів:

"Коли є ризик, що докази будуть сховані або знищені, але це вже не зовсім білий бізнес. Одна справа, коли ти схему не створював, але почав її використовувати. Ти просто не виживаєш на ринку, бо решта компаній в цьому сегменті використовує цю схему.

У цьому особливість подолання передусім кримінального системного прояву, де організоване злочинне угруповання. У цьому разі ми одним ударом ставимо всіх вигодонабувачів у рівні умови, вони всі перестають користуватися схемою".

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Економічна правда