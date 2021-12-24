eBay додає 20% ПДВ до своїх послуг в Україні

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Популярний ecommerce-сервіс eBay розіслав українським користувачам лист-попередження про те, що має додати 20% податку на додану вартість до своїх послуг.

Про це повідомляє ain.ua.

Це пов’язано із тим, що у січні 2022 року набуває чинності так званий "закон про податок на Google". Cтавка буде застосована до кожної оплати послуги, яку здійснюватимуть українські користувачі.

В той же час, у компанії підкреслюють, що ця зміна ніяк не позначиться на товарних оголошеннях і користувачам майданчику не потрібно буде нічого змінювати.

У компанії радять більше читати про ці зміни у відповідному розділі сайту підтримки. Видання зазначає, що там немає окремої відповіді стосовно України, як, приміром, у Facebook.

Про те, які саме послуги у eBay платні, а також про те, який розмір комісії та на яких умовах застосовується до продажі товару на майданчику, можна прочитати у відповідному розділі підтримки.

На майданчику є два основні типу комісій: insertion fees (за розміщення оголошень) та final value fees (з продажу товару).

Детальніше читайте у статті Всеволода Некрасова: Зеленський підписав "податок на Google": чи подорожчає для українців Netflix, Apple, Google та Facebook

Нагадуємо:

На початку грудня 2021 року компанія Google також розіслала користувачам своїх платних послуг в Україні лист, де попереджала про подорожчання своїх сервісів у зв’язку із цим законом.

Соціальна мережа Facebook також повідомила про 20% податку для своїх послуг.

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон № 1525-ІХ, що вводить 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За новими правилами, які вводить цей закон, такі електронні послуги оподатковуються ПДВ.