Мікрофінансову організацію оштрафували через "колекторський" закон

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Національний банк оштрафував мікрофінансову організацію "Глобал Кредит" за порушення "колекторського" закону.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Компанія отримала штраф у 51 тисячу грн за порушення вимог щодо етичної поведінки.

МФО "Глобал Кредит" зареєстрована 14 червня 2012 року. Власниками є Михайло Восканіян (9,09%), Євген Коган (40,905%) та Йосип Шафіров.

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Нагадуємо:

Національний банк вперше призупинив ліцензію колекторської компанії через скарги споживачів.

Національний банк пропонує встановити додаткові вимоги до закону щодо роботи кредитодавців та колекторів, зокрема – заборонити їм взаємодіяти зі споживачем анонімно.

Так, кредитодавці повинні інформувати споживачів у разі залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги новому кредитору. НБУ також веде реєстрколекторських компаній. Наразі у ньому є 53 компанії.

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, який посилює захист боржників від шантажу з боку таких компаній.

Економічна правда