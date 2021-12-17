Рада просить виділити кошти резервного фонду на зарплати шахтарям
П'ятниця, 17 грудня 2021, 13:54
Верховна Рада звернулася до уряду з прохання виділити 300 млн грн з резервного фонду державного бюджету на заробітні плати шахтарям.
Про це відомо зі сторінки законопроєкту №6442.
Йдеться про виплати в межах державного бюджету України на 2021 рік на користь шахтарів державних вугледобувних підприємств.
Звернення підтримали 307 народних депутатів.
Нагадуємо:
Компанія "Центренерго" планує цього тижня перерахувати близько 700 мільйонів гривень державним вугледобувним підприємствам, які мають бути спрямовані на виплату заробітних плат шахтарям.
Економічна правда
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