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У Мінцифри пояснили, чому "Дія" часто "лежить"

Четвер, 16 грудня 2021, 14:00

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що додаток "Дія" час від часу дає збої, тому що він не зберігає персональні дані, а щоразу при авторизації підтягує документи з різних реєстрів, які будувалися давно і іноді "не витримують".

Джерело: Федоров в інтерв'ю BBC News. Украина

Пряма мова Федорова на питання, чому "зламалась" "Дія", коли почався пілот проєкту з видачі тисячі гривень за вакцинацію: "Насправді нічого не зламалося. Чому зникають документи? Тому що Дія не зберігає персональні дані, кожного разу, коли ви авторизуєтесь, з усіх реєстрів підтягуються документи.

Немає однієї бази даних, де все зберігається. Кожного разу – це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувались багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому, коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується.

Але це не значить, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися".

Деталі: Він додав, що Мінцифри дбає про безпеку, тому "така архітектура безпечніша, ніж зберігати дані".

За його словами, коли запустили послугу "єПідтримка", то отримали "надвелике навантаження на систему – мільйони запитів на день". Він також нагадав, що про необхідність тестування нової послуги і можливі збої попереджали заздалегідь, а сама нестабільна ситуація тривала дуже недовго.

Федоров також запевнив, що Мінцифри намагається зробити все, щоб у людей не виникало проблем.

Тому вони наразі працюють над трансформацією базової інфраструктури, щоб подібних ситуацій зі зникненням документів у майбутньому не виникало.

Він пояснив, що є два шляхи розвитку великих компаній – розбудувати інфраструктуру, витративши на це кілька років, і вже потім запустити, або запустити продукти й по ходу створювати інфраструктуру.

Федоров також додав, що поки що у техпідтримці не буде можливості додзвонитися живій людині, коли виникають якісь збої, бо Мінцифри фокусується на тому, щоб робити ідеальні продукти, які не потребують підтримки.

Водночас він додав, що поряд з запуском нових послуг і вирішенням проблем, паралельно розгортають контакт-центр, бо кількість послуг зростає.

За словами міністра, тільки у листопаді додали у контакт-центр 150 людей, які обробляють запити щодо різних послуг.

Передісторія: 

13 грудня на Facebook-сторінці додатку "Дія" користувачі масово скаржилися на збої в роботі мобільного застосунку. 

Це було пов'язано з тим, що 13 грудня в мобільному застосунку "Дія" почався етап бета-тестування послуги "єПідтримка" – виплати 1 тисячі гривень для повністю вакцинованих громадян. Українці відкрили в банках-партнерах уже понад 1 мільйон спеціальних карток для виплати "ковідної тисячі".

Українська правда

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"Дія" Мінцифри

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