Базова інфляція у Британії сягнула рекорду за 30 років: чому це важливо

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Інфляція у Британії перетнула позначку у 5% та перевищила прогнози напередодні засідання з монетарної політики Банку Англії цього тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

У листопаді ціни у Британії зросли на 5,1% у річному вимірі. Така інфляція перевищила мету Банку Англії вдвічі, чим підштовхує регулятора до підвищення облікової ставки на засіданні 16 грудня.

Таке зростання зумовлено передусім цінами на одяг, пальне та вживані авто. Водночас базова інфляція, що не враховує волатильні ціни у категоріях на кшталт енергоносіїв, зросла до 4%. Такий показник є найвищим з 1992 року.

Лише за 4 місяці інфляція в країні злетіла найшвидше в історії – на 3,1 в.п.

Оприлюднені дані стануть викликом для Банку Англії, де також зважують ризики поширення нового варіанту коронавірусу для економіки.

Очікувалося, що центральний банк підвищить вартість запозичень на засіданні 16 грудня. Натомість поява нового штаму призвела до припущень, що цей крок можуть відкласти до наступного року.

Банк Англії – не єдиний, хто збереться обговорювати монетарну політику 16 грудня. У цей же день засідає Європейський центральний банк. Дещо раніше почав обговорення Федеральний резерв (ФРС) Сполучених Штатів із дводенним засіданням 14-15 грудня.

Усі три регулятори постають перед схожими викликами – інфляція у країнах сягає багаторічних рекордів. Наприклад, індекс споживчих цін у Сполучених Штатах прискорився до 6,8% – найвищого значення за майже 40 років. А у Європі інфляція зросла до найвищого рівня з 1997 року.

Швидше за прогнозоване зростання цін підштовхує регулятори до згортання антикризових заходів та підвищення облікових ставок, що впливає на вартість запозичень.

Вплинути таке рішення може і на Україну, яка розпочала цикл підвищення облікової ставки з березня 2021 року.

Підвищення ставок провідними центробанками зменшує "апетит" інвесторів до ризику. Як наслідок, інвестиції у країни, що розвиваються (до яких відноситься і Україна), стануть дорожчими, адже дохідність за державними запозиченнями розраховується як ставка за казначейськими зобов'язаннями США "плюс" премія за ризик.

Читайте більше у статті Ярослава Вінокурова: Друкарський верстат зробив свою справу, США планують згортати антикризові заходи. До чого готуватися світу та Україні?

Економічна правда