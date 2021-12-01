Зеленський анонсував програму кредитування "Українська мрія" за ставкою 5% у гривні

скріншот із трансляції каналу рада

Президент Володимир Зеленський анонсував програму кредитування "Українська мрія" (кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії).

Про це він сказав у посланні до Верховної Ради.

"Я не хочу, щоб сьогодні головним словом мого звернення було "ковід", і не хочу, щоб це було слово "локдаун". Я хочу, щоб це була головна асоціація з нашою країною. Я хочу, щоб поруч зі словом "Україна" завжди було слово вперше.

Я буду говорити про головне: що зроблено вперше і що буде далі. Попри глобальну пандемію та економічну кризу, спричинену нею, ми стабілізували економічну ситуацію. У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності – перевищить 190 мільярдів доларів, більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках", - почав свій виступ президент.

За його словами, вперше, починаючи з 2013 року, Україна знизить державний борг до рівня нижче 50% ВВП.

"При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав і в середньому в світі перевищує 90%. Наші золотовалютні резерви зросли й сьогодні досягають 30 мільярдів доларів. Це є найвищим показником з того ж 2013 року", - додав глава держави.

Також, за його словами, "вперше в історії незалежної України ставка кредитів для малого та середнього бізнесу опустилась нижче 10%".

"Наразі це в середньому 9,7%. Завдяки програмі "Доступні кредити 5-7-9" український малий та середній бізнес отримав понад 70 мільярдів гривеь та створив тисячі нових робочих місць", - додав Зеленський.

Також він анонсував програму кредитування "Українська мрія".

"Незабаром ми запустимо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії", - підкреслив Зеленський.

Економічна правда