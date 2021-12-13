Україна отримає 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19

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Міжнародний банк реконструкції та розвитку виділить Україні додаткові 150 млн доларів на протидію пандемії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Таке рішення рада директорів МБРР ухвалила 10 грудня. Україна отримає кредит в межах додаткового фінансування проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", підписаного 17 травня цьогоріч. Сума позик за проєктом становить 90 млн доларів.

Угоду щодо додаткового кредиту підписали 13 грудня 2021 року. Кошти спрямують на зміцнення системи громадського здоров’я, закупівлю вакцин та послуг логістики, проведення кампаній з вакцинації та на інші невідкладні заходи із протидії пандемії в Україні.

Нагадуємо:

Міністерство охорони здоров’я та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (входить у групу Світового банку) уклали угоду щодо початку проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", уряд отримає 2,5 млрд грн позики.

Економічна правда