Всі розділи
Укр / Рус

Україна отримає 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19

Понеділок, 13 грудня 2021, 13:23
 
getty images

Міжнародний банк реконструкції та розвитку виділить Україні додаткові 150 млн доларів на протидію пандемії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Таке рішення рада директорів МБРР ухвалила 10 грудня. Україна отримає кредит в межах додаткового фінансування проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", підписаного 17 травня цьогоріч. Сума позик за проєктом становить 90 млн доларів.

Угоду щодо додаткового кредиту підписали 13 грудня 2021 року. Кошти спрямують на зміцнення системи громадського здоров’я, закупівлю вакцин та послуг логістики, проведення кампаній з вакцинації та на інші невідкладні заходи із протидії пандемії в Україні.

Нагадуємо:

Міністерство охорони здоров’я та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (входить у групу Світового банку) уклали угоду щодо початку проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", уряд отримає 2,5 млрд грн позики.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Світовий банк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Мінфіні сподіваються на кошти МВФ і Світового банку до кінця року 19 листопада 2021, 18:25
Світовий банк планує через 2 роки представити новий рейтинг на заміну Doing Business 10 листопада 2021, 18:45
Будівництво лінії швидкісного трамваю в центр Києва: Світовий банк виділить 40 млн доларів позики 20 жовтня 2021, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!