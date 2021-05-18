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МОЗ підписав угоду для отримання 90 мільйонів доларів від Світового банку

Вівторок, 18 травня 2021, 12:09
 

Міністерство охорони здоров’я та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (входить у групу Світового банку) уклали угоду щодо початку проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", уряд отримає 2,5 млрд грн позики.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Україна отримає близько 2,5 млрд гривень (90 млн доларів) для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією. Угоду підписали Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.

Кошти будуть спрямовані за трьома напрямками: близько 1,1 млрд грн (40 млн дол) спрямують на підтримку придбання вакцини, біля 850 млн грн (30 млн дол) виділять на розгортання вакцинації проти COVID-19, а понад 550 млн грн (20 млн дол) передбачили на зміцнення спроможності проведення тестування на COVID-19 в Україні.

Нагадуємо:

11 травня Світовий банк схвалив надання Україні кредиту у 90 мільйонів доларів у рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація", метою якого є організація публічних закупівель вакцин та проведення щеплень серед населення.

Економічна правда

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МОЗ вакцина Світовий банк

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