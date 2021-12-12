У Мінекономіки пояснили чому у піврічному звіті активи ДП знизились на майже 400 мільярдів

ФОТО НБУ

У Мінекономіки пояснили, що у звіті за півроку 2021 активи держпідприємств знизились на 392 мільярдів, оскільки Нафтогаз не надав необхідну інформацію.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит ЕП.

"На дату оприлюднення товариством не було надано інформаційно-аналітичні матеріали для внесення відомостей до єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності за І півріччя 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що на сьогодні Мінекономіки отримано вищезазначену інформацію від НАК "Нафтогаз України", яку враховано в результатах проведення єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності за І півріччя 2021 року.

З урахуванням цих даних, загальна вартість активів суб’єктів господарювання державного сектору економіки станом на 01.07.2021 складала 1 667 млрд грн.

Нагадуємо:

Раніше ЕП повідомляла, що станом на півроку 2021 українські держпідприємства володіють активами в розмірі 1261 млрд грн, що на 392 млрд грн (24%) менше порівняно з оціночною вартістю активів на кінець першого кварталу 2021 року.

Ілля Колдомасов