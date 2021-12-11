В Україну з США залучено понад 860 мільйонів доларів
Субота, 11 грудня 2021, 15:03
В економіку України станом на 30.06.2021 залучено 860,8 мільйонів доларів інвестицій з США.
Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.
Це зокрема становить 2% від загального обсягу інвестицій в Україну. У відомстві також додали, що двостороння торгівля товарами та послугами між Україною та США за 9 місяців 2021 року склала 5413,5 млн, що на 23,8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А експорт з України склав 2482,7 млн дол (+ 46%).
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