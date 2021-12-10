УЗ призначає додаткові потяги до новорічних свят: напрямки

фото уз

Укрзалізниця призначає додаткові потяги напередодні новорічних свят та збільшує періодичність наявних.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, до свят з’явиться 9 напрямків:

№ 235/236 Київ – Ужгород (через Славське);

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;

№ 259/260 Суми, Київ – Ворохта (через Буковель);

№ 123/124 Київ – Одеса;

№ 211/212 Харків – Львів;

№ 167/168 Львів – Одеса;

№ 238/237 Одеса – Ужгород.

№ 201/202 Ковель – Київ;

№ 197/198 Ковель – Київ.

Додаткові потяги переважно починатимуть рух з 23-24 грудня, а завершуватимуть 10-11 січня наступного року. Є три винятки: потяг Київ-Одеса та Львів-Одеса, які курсуватимуть в окремі дні 29 грудня - 9 січня, а також Ковель-Київ, що курсуватиме з 30 грудня до 10 січня.

Крім того, УЗ подовжила низку маршрутів, зокрема:

Поїзд №75/76 Кривий Ріг – Київ до Хмельницького,

Поїзд №779/780 Суми – Київ до Вінниці,

Поїзд №57/58 Київ – Яремче до Ворохти (через Буковель).

Періодичність зросте у потяга №757/758 Київ – Могилів-Подільський, що відправлятиметься з Києва 27, 30 грудня та 3 січня.

В Укрзалізниці додають, що на період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року.

Нагадуємо:

Укрзалізниця призначає "Лижний експрес" з Києва до Славського на період зимових свят.

Економічна правда