УЗ призначає додаткові потяги до новорічних свят: напрямки
Укрзалізниця призначає додаткові потяги напередодні новорічних свят та збільшує періодичність наявних.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Так, до свят з’явиться 9 напрямків:
- № 235/236 Київ – Ужгород (через Славське);
- № 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;
- № 259/260 Суми, Київ – Ворохта (через Буковель);
- № 123/124 Київ – Одеса;
- № 211/212 Харків – Львів;
- № 167/168 Львів – Одеса;
- № 238/237 Одеса – Ужгород.
- № 201/202 Ковель – Київ;
- № 197/198 Ковель – Київ.
Додаткові потяги переважно починатимуть рух з 23-24 грудня, а завершуватимуть 10-11 січня наступного року. Є три винятки: потяг Київ-Одеса та Львів-Одеса, які курсуватимуть в окремі дні 29 грудня - 9 січня, а також Ковель-Київ, що курсуватиме з 30 грудня до 10 січня.
Крім того, УЗ подовжила низку маршрутів, зокрема:
- Поїзд №75/76 Кривий Ріг – Київ до Хмельницького,
- Поїзд №779/780 Суми – Київ до Вінниці,
- Поїзд №57/58 Київ – Яремче до Ворохти (через Буковель).
Періодичність зросте у потяга №757/758 Київ – Могилів-Подільський, що відправлятиметься з Києва 27, 30 грудня та 3 січня.
В Укрзалізниці додають, що на період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року.
Нагадуємо:
Укрзалізниця призначає "Лижний експрес" з Києва до Славського на період зимових свят.
Економічна правда
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