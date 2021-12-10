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УЗ призначає додаткові потяги до новорічних свят: напрямки

П'ятниця, 10 грудня 2021, 20:25
 
фото уз

Укрзалізниця призначає додаткові потяги напередодні новорічних свят та збільшує періодичність наявних.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, до свят з’явиться 9 напрямків:

  • № 235/236 Київ – Ужгород (через Славське);
  • № 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;
  • № 259/260 Суми, Київ – Ворохта (через Буковель);
  • № 123/124 Київ – Одеса;
  • № 211/212 Харків – Львів;
  • № 167/168 Львів – Одеса;
  • № 238/237 Одеса – Ужгород.
  • № 201/202 Ковель – Київ;
  • № 197/198 Ковель – Київ.

Додаткові потяги переважно починатимуть рух з 23-24 грудня, а завершуватимуть 10-11 січня наступного року. Є три винятки: потяг Київ-Одеса та Львів-Одеса, які курсуватимуть в окремі дні 29 грудня - 9 січня, а також Ковель-Київ, що курсуватиме з 30 грудня до 10 січня.

Крім того, УЗ подовжила низку маршрутів, зокрема:

  • Поїзд №75/76 Кривий Ріг – Київ до Хмельницького,
  • Поїзд №779/780 Суми – Київ до Вінниці,
  • Поїзд №57/58 Київ – Яремче до Ворохти (через Буковель).

Періодичність зросте у потяга №757/758 Київ – Могилів-Подільський, що відправлятиметься з Києва 27, 30 грудня та 3 січня. 

В Укрзалізниці додають, що на період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року.

Нагадуємо:

Укрзалізниця призначає "Лижний експрес" з Києва до Славського на період зимових свят.

Економічна правда

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