Гривня знову зміцнюється – офіційний курс
П'ятниця, 10 грудня 2021, 19:35
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 13 грудня на рівні 27,02 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,45 грн (на 10 грудня – 30,68 гривні).
Нагадуємо:
10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 – 26,92 гривні.
10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.
Економічна правда
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