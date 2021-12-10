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Гривня знову зміцнюється – офіційний курс

П'ятниця, 10 грудня 2021, 19:35
 
фото нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 13 грудня на рівні 27,02 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,45 грн (на 10 грудня – 30,68 гривні).

Нагадуємо:

10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 – 26,92 гривні.

10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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