Авіатрафік над Україною відновився на 84% від докризового показника

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У жовтні 2021 року кількість польотів у небі над Україною досягла майже 84% від докризового показника.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху".

Зазначається, що у жовтні "Украерорух" забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 25 090 рейсів, що становить 83,8 % від жовтневого обсягу докризового 2019 року.

При цьому, у вересні показник кількості польотів порівняно з докризовим періодом був нижчим - 76%.

Українські авіакомпанії виконали 8 569 польотів (на 12,6% менше порівняно з жовтнем докризового 2019 року), іноземні авіакомпанії виконали 16 521 політ (менше на 18 %).

Водночас внутрішні польоти становлять 3 116 рейсів (+16,2 % порівняно з відповідним періодом 2019 року), міжнародні польоти – 12 660 рейсів (-12,4 %), транзитні польоти – 9 314 рейсів (-27,3 %).

"Збільшення трафіку в небі над Україною наразі спостерігається переважно за рахунок збільшення кількості польотів у Сімферопольському районі польотної інформації, де з червня 2021 року Міністерство інфраструктури запровадило економічно обґрунтовану ставку за аеронавігаційне обслуговування, та проактивній роботі з авіакомпаніями щодо використання транзитного потенціалу повітряного простору України.

Також важливим фактором активізації авіаперевезень є прийняття нових реалій і правил подорожей авіапасажирами та кампанія з вакцинації й запровадження міжнародних ковід-сертифікатів, що відкрило для українців кордони європейських країн. Однак маємо враховувати, що ми вже увійшли в завершення туристичного сезону і традиційне зменшення динаміки польотів у період зимової навігації", - заявив керівник Украероруху Андрій Ярмак.

"Маємо і гарну новину: низка авіакомпаній уже повідомили про продовження чартерних програм до екзотичних країн або заявили про відкриття нових напрямків. Це дає нам підстави розраховувати, що цьогорічний низький сезон ми пройдемо за оптимістичним сценарієм", - додав він.

В "Украерорусі" додали, що динаміка авіатрафіку по завершенню літнього сезону традиційно іде на спад: кількість польотів у серпні становила 29 048 рейсів, у вересні – 26 241 рейс, у жовтні - 25 090.

"Однак підприємство входить до нього у стабілізованому фінансовому стані та з чітким планом дій щодо подальшого розвитку транзитного потенціалу повітряного простору України, інтенсивності обслуговування повітряного руху в аеропортах України, подальших кроків нарощування докризових обсягів авіатрафіку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У вересні цього року авіатрафік у небі над Україною стабілізувався на рівні 76% від вересневого обсягу докризового 2019 року.

Економічна правда