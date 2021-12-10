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WhatsApp тестує у США криптовалютні перекази

П'ятниця, 10 грудня 2021, 09:50
 
unsplash

WhatsApp запустив пілотний проєкт швидкої транзакції криптовалюти, який дозволяє обмеженій кількості користувачів у США у тестовому режимі перевіряти простий переказ криптовалюти через повідомлення.

Про це повідомляє The Verge.

"Функція працює на основі Novi, цифрового гаманця Meta, який був запущений як пілот шість тижнів тому.

Аби переслати токени, потрібно буде натиснути на "плюс" і обрати "оплата" в меню", - йдеться у повідомленні.

На сайті Novi зазначається, що немає комісій за надсилання чи отримання грошей, немає обмежень щодо частоти надсилання платежів, а також немає комісій за збереження балансу на рахунку Novi або за виведення його на банківський рахунок.

При цьому, платежі перераховуються миттєво.

У Novi запевнили, що інтеграція гаманця ніяк не вплине на наскрізне шифрування особистих повідомлень у WhatsApp.

Нагадаємо:

Месенджер WhatsApp із 1 листопада перестав працювати на пристроях із застарілими операційними системами - Android 4.0, iOS 9 і старших.

Економічна правда

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