Всі розділи
Укр / Рус

WhatsApp більше не підтримує пристрої із застарілими операційними системами

Понеділок, 1 листопада 2021, 19:45
 
unsplash

Месенджер WhatsApp із 1 листопада перестав працювати на пристроях із застарілими операційними системами - Android 4.0, iOS 9 і старших.

Про це повідомляється у блозі месенджера.

При цьому, користувачі таких пристроїв більше не зможуть отримувати і переглядати повідомлення, зображення і відео.

Їм пропонують перейти на підтримуваний пристрій чи зберегти історію своїх бесід.

Відтепер підтримуватимуться пристрої на операційній системах Android, які починаються від версії 4.1. та систем iOS, починаючи з 10-ї версії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

whatsapp соцмережі

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Друге велике падіння: чому Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger та Oculus VR впали 5 жовтня 2021, 07:00
Співробітники Facebook не можуть потрапити на роботу – NYT 4 жовтня 2021, 23:34
Як Viber "захопив" 97% смартфонів українців і хто заробляє на цьому. Інтерв'ю з топ-менеджером Viber 14 вересня 2021, 13:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!