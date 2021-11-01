WhatsApp більше не підтримує пристрої із застарілими операційними системами

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Месенджер WhatsApp із 1 листопада перестав працювати на пристроях із застарілими операційними системами - Android 4.0, iOS 9 і старших.

Про це повідомляється у блозі месенджера.

При цьому, користувачі таких пристроїв більше не зможуть отримувати і переглядати повідомлення, зображення і відео.

Їм пропонують перейти на підтримуваний пристрій чи зберегти історію своїх бесід.

Відтепер підтримуватимуться пристрої на операційній системах Android, які починаються від версії 4.1. та систем iOS, починаючи з 10-ї версії.

Економічна правда