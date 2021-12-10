В УЗ назвали найпопулярніші напрямки на новорічні свята

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Найбільшим попитом на період різдвяних та новорічних свят користуються подорожі залізницею у західному напрямку. До таких міст як Львів, Ужгород, Чернівці продали найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень, який набуває чинності з 12 грудня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

В УЗ додають, що стабільно високий попит також на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра.

Найбільше квитків на період з 24.12.2021 по 10.01.2022 придбано на такі пасажирські поїзди:

1. №041П Дніпро – Трускавець

2. №046Д Лисичанськ – Ужгород

3. №007К Київ – Чернівці

4. №136Ш Одеса – Чернівці

5. №081К Київ – Ужгород

Крім цього, в УЗ фіксують підвищений попит на рейси до Івано-Франківська та Чернівців з Києва 16.12.2021.

Тому компанія призначила додатковий поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.

В "Укрзалізниці" додали, що працюють над призначенням додаткових поїздів на таких напрямках:

1. Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;

2. Київ – Ужгород;

3. Харків – Львів;

4. Одеса – Ужгород;

5. Одеса – Харків;

6. Запоріжжя, Дніпро – Івано-Франківськ;

7. Київ – Ковель.

"З-поміж обіцяних додаткових маршрутів вже призначено "Лижний експрес" №745/746 Київ – Славське на 24, 26, 30 грудня 2021 року та 02, 06, 08 січня 2022 року, а також подовжено маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ до Вінниці на 24, 27, 30, 31 грудня 2021 року та 03, 06, 10 січня 2022 року", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіка руху, який починає діяти з 12 грудня 2021 року.

Економічна правда