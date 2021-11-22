УЗ відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіка

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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіка руху, який починає діяти з 12 грудня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

У новому графіку запустять19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів будуть прискорені.

"Завдяки новому графіку буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках", - кажуть у компанії.

Серед найбільш прискорених поїздів наступні: №13/14 Київ – Солотвино – з Києва буде діставатись швидше на 3:16 години і на 2:20 години зворотно; №77/78 Харків – Маріуполь – з Харкова буде діставатись на 2:05 години швидше і на 3:29 години зворотно; №84/83 Київ – Маріуполь – з Києва буде діставатись на 2:13 години швидше і на 1:24 годину швидше зворотно.

№108/107 Одеса – Ужгород – з Одеси буде діставатись на 1:15 швидше і на 1:29 зворотно; №145/146 Київ – Ізмаїл – з Києва буде діставатись швидше на 0:49 і на 1:02 зворотно.

"Також з'явилось 7 рейсів до лижного курорту Буковель: №5/6 Маріуполь – Рахів; №15/16 Харків – Рахів; №55/56 Київ – Рахів; №95/96 Київ – Рахів; №25/26 Одеса – Рахів; №125/126 Миколаїв – Рахів; №130/129 Кременчук – Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава – Ворохта)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд №5/6 сполученням Маріуполь – Рахів став новим найдовшим поїздом країни і долатиме на своєму шляху 1806 кілометрів.

В УЗ додають, що він дає можливість жителям Маріуполя дістатись Львова за 21 годину замість 29, як було в альтернативному маршруті.

"Квитки на ці та інші потяги вже можна придбати в касах вокзалів, на сайті booking.uz.gov.ua та в чат-боті Укрзалізниці у Viber та Telegram", - зазначили в компанії.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель, а також - запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту.

Економічна правда