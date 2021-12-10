Український стартап Carsifi зібрав замовлень на 1 мільйон доларів ще до запуску

фото: carsifi

Стартап Carsifi (пропонує пристрій, який дозволяє бездротово підключати телефон до автомобіля), створений українцем Ігорем Марцехою, зібрав за кілька місяців замовлень на 2 краудфандингових майданчиках на 1,1 млн дол.

На американській краудфандинговій платформі Indiegogo Carsifi зібрав замовлень на 651 тис дол від 7 тисяч бейкерів, йдеться у статті ЕП.

Місяць тому проєкт зібрав 475 тис дол від 5,2 тис бекерів на Kickstarter.

"Це не означає, що на американський рахунок Ігоря "впали" майже пів мільйона доларів. Майданчик знімає гроші з бейкерів лише після закінчення кампанії. 7% інвесторів не заплатили: люди або видалили картку, або закінчився термін її дії, або вони передумали.

Протягом певного періоду кожні два дні Kickstarter намагається зняти суму, яку бейкери вклали в проєкт. У підсумку 1,5% інвесторів не заплатили близько 7,1 тис дол.

Крім того, від зібраної суми Kickstarter утримує 5% комісії, ще близько 3,5% – Stripe. Отже, на рахунок підприємця надійшли не 475 тис дол, а на 10% менше – 427 тис дол", - пояснюється у матеріалі.

"Це лише моя відповідальність, я маю виконати обіцяне бейкерам. Є 5 тисяч бейкерів, мені потрібно, грубо кажучи, відправити їм 5 тисяч девайсів. Після цього я зможу видихнути, бо зараз не видихаю.

Якщо розтрачу кошти чи станеться форс-мажор, то фінансові наслідки покриватиме юридична особа, яку я зареєстрував. Тобто відбудеться процедура банкрутства за законами США. Це "мінус" у карму, так не можна робити.

Моє завдання – відправити бейкерам їхні адаптери, а гроші на корпоративному рахунку я можу відправляти своїм підрядникам. Повинні бути інвойси, договори, щоб у кінці року я відправив звіт у податкову США", - сказав підприємець.

Carsifi – це адаптер, який допомагає під'єднати телефон до штатної автомобільної магнітоли без кабелів. Для Carsifi не важливо, чи є в автомобілі Wi-Fi, оскільки сам адаптер має вбудований модуль для передавання інформації.

Пристрій працює на авто з технологією Android Auto, яка встановлена на понад 500 марках автомобілів.

Адаптер підключається через USB до Android Auto, після чого Carsifi через Bluetooth з'єднується із смартфоном користувача. Автомобіль розпізнає адаптер як пристрій Android і починає передавати йому дані, які Carsifi перенаправляє на Android-смартфон користувача через власний Wi-Fi-канал.

Carsifi працює з усіма автомобілями та мультимедійними пристроями, які підтримують дротовий Android Auto. Він також працює з усіма Android-смартфонами, починаючи з Android 9. Wi-Fi-модуль підтримує частоти 5 ГГц і 2,4 ГГц.

"Прототип пристрою був готовий у 2020 році. Уже тоді підприємець готувався почати кампанію на Kickstarter. Зробити це можна за день, але з інших країн.

Річ у тім, що Україну неможливо обрати на платформі як країну для розташування проєкту. Через це реалізація планів затягнулася на рік", - йдеться у матеріалі.

"Проблема не в Kickstarter, а в Stripe", – відповів Марцеха на питання, чому найвідоміший краудфандинговий майданчик у світі не дозволяє обрати Україну як місце реєстрації кампанії зі збору коштів.

Усі фінансові операції Kickstarter проводить через свій платіжний шлюз Stripe, який не працює в Україні.

"Зареєструвати український проєкт, не залишаючи країну, – виклик для більшості підприємців. Є два способи реєстрації.

Перший – знайти посередника з країни, яку підтримує майданчик. Цій людині потрібно дати всі права на доступ до акаунту, у тому числі до зібраних грошей. Дії такої людини важко проконтролювати.

Другий – зареєструвати в іншій країні компанію на своє ім’я і потім зареєструватися на Kickstarter не як фізособа, а як юридична особа. Ігор обрав саме цей варіант", - пише автор статті.

У Stripe є послуга Stripe Atlas, яка дозволяє зареєструвати юридичну особу в штаті Делавер за 500 дол. З них 400 дол – вартість реєстрації, 100 дол – річний абонемент.

Після реєстрації потрібно очікувати від Stripe отримання Employer Identification Number (аналог ІПН в Україні). Його надали через три місяці, надіславши факсом.

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Економічна правда