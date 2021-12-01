Кава у світі подорожчала до рекорду за 10 років

getty images

Ціни на каву зросли до найвищого за 10 років рівня і можуть продовжити йти вгору протягом 2022 року.

Про це повідомляє CNBC, дані Investing.

Грудневі ф’ючерси на каву 29 листопада на торгах сягнули 2,45 долара за фунт (1,06 дол/кг). Згодом котирування дещо впали, проте залишаються на найвищих рівнях з 2011 року, коли ціни перетнули 3 долара за фунт.

Міжнародна асоціація кави також назвала еталонну ціну зерна у 2,07 долара за фунт, що на 85% більше, ніж торік.

investing

Зумовила таке зростання передусім аномально холодна погода та заморозки у Бразилії. Крім того, що морози уразили окремі плантації, країна пройшла цьогоріч і через посуху, що спричинило нестабільність у врожаї на 2022 рік.

Аналітики вважають, що такі несприятливі погодні явища вплинуть на врожай і після цього року: у 2022 році, можливо, навіть у 2023 році. Крім того, зазначається, що виробництву кави потрібно близько двох років, аби відреагувати на зміну ціни.

Крім погодних умов, світові проблеми у логістиці дісталися і до цін на каву, адже виробники та обсмажувальники зерен є переважно компаніями з різних країн.

Ринкова невизначеність також пов’язана з країнами-експортерами. Йдеться про Ефіопію, яка перебуває на межі громадянської війни, а також В’єтнам, де зростає захворюваність на коронавірус, що може нашкодити виробництву.

Бразилія та В’єтнам є одними з основних країн-експортерів кави у світі.

Нагадуємо:

Ціни на каву 26 липня зросли на 10% та опинилися на найвищих за 7 років рівня – все через погоду в Бразилії.

Тоді повідомлялося, що втрати оцінюють від 330 тисяч до 540 тисяч тонн кавових зерен врожаю на 2022 рік, адже цьогоріч врожай практично зібрали.

Кавові дерева надзвичайно чутливі до морозу, який може завдати їм сильної шкоди і навіть повністю вбити.

Економічна правда