Президент пообіцяв, що за наступні 2 роки побудують 15 тисяч кілометрів доріг

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Президент Володимир Зеленський заявив, що ціль на наступні 2 роки - 15 тисяч кілометрів доріг, також планують відновити 810 мостів і мостових переходів.

Про це він сказав у посланні до Верховної Ради.

Говорячи про "Велике будівництво", президент покритикував попередників.

"За 30 років українці стали класними водіями, навчившись оминати ями на дорогах. Вперше в історії опозиція критикує владу за те, що вона будує дороги й мости. Особлива критика "Великого будівництва" лунає від тих, які у свій час при владі не змогли зробити ні середнього будівництва, ні маленького. Та й самі їздили по дорогах з дірками, залишаючи так ж самі дірки в бюджеті.

Всі думали, що хороші дороги й Україна - це антоніми. Ми довели, що вони стали синонімами. Ми вже побудували 13 тисяч кілометрів доріг, але багато якісних доріг не буває. Тому ціль на два наступні роки не зменшується – це 15 тисяч кілометрів доріг. І ні кілометром менше", - заявив він.

"Ще один важливий напрямок - це національна програма відновлення мостів. У її рамках вже побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів, серед яких – легендарний міст у Запоріжжі, який був недобудом 15 років.

За наступні два роки плануємо з‘єднати береги по всій Україні ще 810 мостами, серед яких Кременчуцький та Ямпільський мости", - резюмував президент.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №6298, який передбачає виділення з держбюджету-2021 2,5 млрд на дороги, інфраструктурну субвенцію та на національного авіаперевізника.

Економічна правда