Оператор ГТС планує придбати газу для балансування на 12 мільярдів

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Оператор газотранспортної системи проводить тендер на закупівлю 400 млн кубометрів газу для балансування системи.

Про це йдеться у даних Прозорро.

Оператор закуповує послугу з балансування газотранспортної системи у вигляді обсягу газу.

Термін подачі тендерних пропозицій завершується 30 листопада, аукціон відбудеться 5 січня 2022 року.

Стартовою ціною визначено 12,46 млрд грн за 400 млн кубометрів, тобто оператор готовий придбати газ за ціною близько 31 тисячі грн за тисячу кубів. Мінімальний крок пониження на аукціоні – 112,6 млн грн.

Оскільки ОГТСУ проводить закупівлі одним великим лотом з високою вартістю, кількість потенційних переможців обмежується їхньою фінансовою спроможністю.

Нагадуємо:

Україна у жовтні експортувала та реекспортувала до країн Європи на 81% більше газу, ніж у вересні – 479,3 млн м3.

Економічна правда