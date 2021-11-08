Капіталізація ринку криптовалют вперше в історії перевищила 3 трильйони доларів
Понеділок, 8 листопада 2021, 17:30
Уперше в історії загальна капіталізація ринку криптовалют перевищила 3 трлн доларів - із кінця минулого року риноку виріс майже учетверо.
Про це свідчать дані CoinGecko, порталу, який відстежує 10 462 криптовалюти.
Зазначається, що станом на 16:15 показник капіталізації сягав 3,01 трлн дол (+3,7%).
За даними платформи, загальний обсяг торгів криптовалютою за добу становив 188,6 млрд дол, випливає з даних платформи.
При цьому, більше 40% обсягу припало на біткоїн та 18,6% - на ефір.
Нагадаємо:
У понеділок біткоїн піднявся до пікового показника за два з половиною тижні, а Ethereum піднявся до нового рекорду.
Економічна правда
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