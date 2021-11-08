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Про ринок землі: все, що треба знати

Виставили 2300 га: на Прозорро.Продажі пройшли перші земельні аукціони

Понеділок, 8 листопада 2021, 17:05
 
unsplash

У державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі пройшли перші земельні аукціони - станом на 8 листопада у системі оголошено 510 аукціонів на майже 245 млн грн (загальна площа - майже 2,3 тис га).

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.

Зазначається, що земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,23 га на аукціоні продала Кам'янка-Бузька міська рада Львівської області.

"У торгах взяли участь три учасники. Переможцем аукціону став Андрій Мазурак, який запропонував найвищу ціну за ділянку. Стартова ціна за землю зросла в понад 4 рази - з 704 тис грн до понад 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

"Після торгів переможець має підписати протокол торгів, договір купівлі-продажу та перерахувати організатору гроші за земельну ділянку", - пояснили в Прозорро.Продажі.

Також 8 листопада на аукціонах здали в оренду на три роки ділянку несільськогосподарського призначення площею 1,3 га у Дрогобичі. За підсумками торгів вартість річної оренди становить понад 227 тис гривень.

"Переможців цих аукціонів привели акредитовані в системі Прозорро.Продажі майданчики "Галконтракт" та "Сомгіз" відповідно", - заявили в держкомпанії.

Станом на 8 листопада у системі Прозорро.Продажі вже оголошено 510 земельних аукціонів на майже 245 млн гривень.

З них - 335 аукціонів з оренди та 175 - з продажу. Загальна площа виставлених на аукціонах земельних ділянок - майже 2,3 тис га.

У Прозорро.Продажі нагадали, що продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності відповідно до Земельного кодексу заборонений.

Нагадаємо:

Прозорро.Продажі почали проведення торгів з оренди державної та комунальної землі сільгосппризначення та продажу і оренди земель не сільськогосподарського призначення.

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