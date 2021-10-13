Київ розірвав договори з кількома перевізниками. На рейси не вийдуть понад 230 маршруток

джерело: LIGA.net

Київ розірвав договори на 29-ти автобусних маршрутах загального користування та прибирає з вулиць 232 маршрутки, на які виявили підроблені документи.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

Так, 6 жовтня розірвано договори з двома перевізниками на 21 маршруті загального користування, 12 жовтня – ще 8 угод з кількома перевізниками.

Причина – махінації з конкурсною документацією, виявлені під час аудиторської перевірки Департаментом внутрішнього контролю КМДА.

Зокрема, невірно вказувалися державні номери та пасажиромісткість автобусів, період оновлення автобусного парку та інформація щодо екологічності машин. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи підкладалися на зовсім інші.

Аудит розпочали за дорученням мера Києва Віталія Кличка після того, як у липні через втрату довіри звільнили увесь попередній склад Комунальної служби перевезень.

Назви перевізників та номери маршрутів у Кличка не розголошують, аби "не створювати паніку".

За словами Усова, місто тепер готується до "бурхливої реакції" з боку усунутих перевізників.

Влада переконує, що на маршрути, які залишися без транспорту, спрямують додаткові сили комунального "Київпастрансу", а також інших перевізників.

Економічна правда