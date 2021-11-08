Кличко розпорядився збудувати магістраль на Осокорках на місці зеленої зони

укравтодор

Київський міський голова Віталій Кличко розпорядився побудувати продовження проспекту Григоренка у Дарницькому районі до адміністративного кордону столиці.

Про це йдеться у тексті розпорядження Київської міської державної адміністрації.

"Здійснити у 2021-2025 роках будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до кордону міста Києва у Дарницькому районі", – йдеться у документі.

Замовник будівництва повинен отримати вихідні дані для проєктування, визначити генеральні проєктні та будівельні організації.

У 2021-2022 роках запланована розробка проєктної документації, проведення її експертизи та оцінювання.

Згідно з документом, гарантійний термін експлуатації об'єкта має становити щонайменше 10 років.

Фінансування робіт із продовження проспекту Григоренка на південь між озерами Тягле та Небреж передбачено у бюджеті Києва на 2021 рік. Цього року на розробку проєкту мають виділити 2 мільйони гривень. Загальну вартість будівництва попередньо оцінено у 100 мільйонів гривень.

Дорога проходитиме через територію, де девелопер Stolitsa Group планує збудувати житловий комплекс, який починав проєктувати банк "Аркада" під назвою "Патріотика на озерах".

хмарочос

Місцеві жителі та активісти вимагає створити на цій території екопарк.

Нагадуємо:

Раніше Київська міська державна адміністрація анонсувала будівництво парку біля озера Тягле в Дарницькому районі за ініціативою та проєктом громадської організації, створеної двома тижнями раніше.

За проєктом новоствореної ГО, замість 650 гектарів екопарку Осокорки облаштують вдвічі менший парк у санітарній зоні двох підприємств.

Згодом Міністерство юстиції скасувало рішення "чорного" нотаріуса про право постійного користування на земельну ділянку у 74,4 гектара землі біля озера Тягле.

Рекомендуємо почитати: Фільчина грамота. Чому меморандум про добудову житла "Аркади" не покладе край проблемі

Нові "сірі кардинали". Хто із забудовників впливає на київську владу

Економічна правда