КМДА вдвічі зменшила розмір екопарку Осокорки в інтересах забудовника – активісти

го "екопарк осокорки"

Київська міська державна адміністрація анонсувала будівництво парку біля озера Тягле в Дарницькому районі за ініціативою та проєктом громадської організації, створеної два тижні тому.

Про це повідомляють видання "Хмарочос", пресслужба КМДА, ГО "Екопарк Осокорки" у Facebook, юрист Георгій Могильний.

За проєктом ГО "Національний парк збереження та збагачення флори й фауни "Осокорки", замість 650 гектарів екопарку Осокорки облаштують вдвічі менший парк у санітарній зоні двох підприємств.

Дану ГО створили 12 жовтня 2021 року.

На решті територій девелопер Stolitsa Group будуватиме житловий комплекс "Патріотика на озерах" збанкрутілого банку "Аркада". Новий план забудови передбачає зведення 25 будинків висотою до 27 поверхів.

карта-схема Олександра Гольцаса

У "Екопарку Осокорки" заявили, що проєктом новозареєстрованої ГО "намагаються ввести людей в оману". На думку активістів, дії місцевої влади навколо екопарку Осокорки спрямовані на захист інтересів забудовників.

За словами юриста Георгія Могильного, за місяць до створення ГО приватний нотаріус Бутько Мар'яна Володимирівна зареєструвала право постійного користування на ділянку розміром 74,4 га біля озера Тягле на підставі Державного акту, виданого в лютому 1946 року Виконавчим комітетом Києво-Святошинської районної Ради депутатів трудящих.

Правокористувачем ділянки стало ТОВ "Агрофірма зодіак". За даними системи Youcontrol, фірма пов'язана з політиком Віктором Пилипишиним.

Через тиждень після перереєстрації ділянки було подано позов до суду щодо визнання права власності на землю за новим власником.

Раніше ЕП повідомляла, що співвласниця Stolitsa Group Владислава Молчанова має найстійкіші позиції серед всіх забудовників міста завдяки впливу на депутатів Київської міської ради.

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Економічна правда