Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на кисень
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо виділення додаткових 800 млн грн з бюджету на забезпечення лікарень кисневими станціями.
Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті ВРУ.
Документом створюються дві нові бюджетні програмиу бюджеті на 2021 рік. Перша – щодо централізованих закупівель кисневих станцій та друга – щодо субвенції місцевим бюджетам щодо їхнього проєктування та встановлення.
На закупівлі депутати виділили додаткові 650 млн грн, на встановлення – ще 150 млн грн.
Профінансують нові програми завдяки додатковим надходженням від податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів.
Нагадуємо:
Верховна Рада 4 листопада підтримала виділення додаткових 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в лікарнях.
Економічна правда
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