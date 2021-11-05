Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на кисень

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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо виділення додаткових 800 млн грн з бюджету на забезпечення лікарень кисневими станціями.

Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті ВРУ.

Документом створюються дві нові бюджетні програмиу бюджеті на 2021 рік. Перша – щодо централізованих закупівель кисневих станцій та друга – щодо субвенції місцевим бюджетам щодо їхнього проєктування та встановлення.

На закупівлі депутати виділили додаткові 650 млн грн, на встановлення – ще 150 млн грн.

Профінансують нові програми завдяки додатковим надходженням від податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів.

Нагадуємо:

Верховна Рада 4 листопада підтримала виділення додаткових 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в лікарнях.

Економічна правда