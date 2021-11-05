Рада розблокувала підписання закону про незалежність НБУ

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Верховна Рада не підтримала проєкт постанови про скасування рішення ВР про прийняття закону, який має на меті зміцнити незалежність НБУ (законопроєкт №5850).

Відповідний проєкт підтримали лише 53 нардепи за мінімально необхідних 226.

Голова Комітету з питань регламенту Сергій Кальченко заявив, що Комітет рекомендує Раді визначитися шляхом голосування.

Наредпи від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Михайло Цимбалюк аргументували необхідність подання такого проєкту постанови тим, що розгляд закону і його ухвалення відбулися з порушеннями вимог Конституції і Регламенту Верховної Ради.

Як йдеться у картці законопроєкту, після того, як Рада відхилила цю постанову, голова ВР Руслан Стефанчук підписав закон - його направили на підпис президенту.

Нагадаємо:

19 жовтня Верховна Рада ухвалила закони щодо незалежності Національного банку, які є структурним маяком у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Законопроєкт №5850 має на меті зміцнити незалежність Національного банку. Зокрема, змінюються повноваження Ради НБУ, члени якої призначаються за квотами президента та парламенту.

Документом пропонується обмежити функціонал цього органу. А саме, він більше не зможе здійснювати аналіз впливу грошово-кредитної політики регулятора на соціально-економічний розвиток, надавати пропозиції до зміни цієї політики правлінню НБУ. Крім того Рада НБУ не зможе надавати оцінку роботи правління.

Законопроєкт встановлює більш жорсткі обмеження до потенційних членів Ради НБУ. Зокрема, ними не зможуть стати особи, яких притягали до кримінальної відповідальності або ті, хто очолював банк, який Нацбанк визнав неплатоспроможним.

Інша норма документу – запровадження "кодексу етики" працівників НБУ, а також уточнення підстави для звільнення голови Нацбанку та його заступників.

У грошово-кредитній політиці законопроєктом пропонується надати Нацбанку право нараховувати відсотки за коштами, які банки тримають на рахунках регулятора. Також удосконалюються процедури з управління золотовалютними резервами України.

Крім того, Нацбанку надаються права відкривати та закривати закордонні представництва.

Законопроєктом скасовується обов’язок (натомість залишається право) Нацбанку проводити консультації з урядом. Також виключається норма, згідно якої НБУ мав би підтримувати економічну політику уряду зі статті 52 закону про Нацбанк (через те, що вона дублюється у законі).

Економічна правда