Київ випустив облігацій на 300 мільйонів

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Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку 4 листопада зареєструвала випуск внутрішніх облігацій Київської міськради серії "М" на 300 млн грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Номінальна вартість - 10 тис грн, погашення облігацій серії "М" заплановане з 25 по 27 вересня 2024 року.

Відповідно до рішення Київради, Київ планує залучити 1,1 млрд грн через емісію облігацій внутрішньої позики трьома випусками: серія "М" - 300 млн грн, серії "N" та "О" - по 400 млн грн.

Надходження від облігацій підуть на фінансування інвестицій в інфраструктуру.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що влада Києва планує здійснити випуск внутрішніх облігацій обсягом до 1,1 млрд грн - один транш на суму 300 млн грн та 2 транші на суму 400 млн грн із одноразовим погашенням після настання остаточних термінів погашення траншів у період між 2024 і 2026 роками.