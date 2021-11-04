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Земельний гід

Про ринок землі: все, що треба знати

У системі "Prozorro.Продажі" у жовтні зареєстрували 300 земельних аукціонів

Четвер, 4 листопада 2021, 18:25
 
unsplash

У жовтні в "Prozorro.Продажі" зареєстрували 306 земельних аукціонів: 209 аукціонів - із оренди та 97 - із відчуження землі (землі не с/г призначення державної та комунальної власності).

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Оголошена вартість цих ділянок у системі - 155 млн грн. Їх загальна площа - 1400 га.

"Найбільш активно хочуть здавати землю в оренду в Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Серед лідерів із відчуження земельних ділянок на сьогодні - Львівщина, Закарпаття, Київщина, Одещина, Хмельниччина", - заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.

Він нагадав, що продаж земель с/г призначення державної та комунальної власності заборонений.

"Таких пропозицій у системі "Prozorro.Продажі" ви не знайдете", - запевнив він.

"155 млн грн - не фінальна сума. Вона може значно збільшитися, адже всі аукціони відбуються виключно на підвищення ціни.

Перші земельні торги відбудуться вже наступного тижня. Не за тіньовими схемами, а відкрито, прозоро й легально", - додав міністр.

Нагадаємо:

Прозорро.Продажі почали проведення торгів з оренди державної та комунальної землі сільгосппризначення та продажу і оренди земель не сільськогосподарського призначення.

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Економічна правда

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земля Prozorro Мінагрополітики

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