У системі "Prozorro.Продажі" у жовтні зареєстрували 300 земельних аукціонів
У жовтні в "Prozorro.Продажі" зареєстрували 306 земельних аукціонів: 209 аукціонів - із оренди та 97 - із відчуження землі (землі не с/г призначення державної та комунальної власності).
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Оголошена вартість цих ділянок у системі - 155 млн грн. Їх загальна площа - 1400 га.
"Найбільш активно хочуть здавати землю в оренду в Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
Серед лідерів із відчуження земельних ділянок на сьогодні - Львівщина, Закарпаття, Київщина, Одещина, Хмельниччина", - заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.
Він нагадав, що продаж земель с/г призначення державної та комунальної власності заборонений.
"Таких пропозицій у системі "Prozorro.Продажі" ви не знайдете", - запевнив він.
"155 млн грн - не фінальна сума. Вона може значно збільшитися, адже всі аукціони відбуються виключно на підвищення ціни.
Перші земельні торги відбудуться вже наступного тижня. Не за тіньовими схемами, а відкрито, прозоро й легально", - додав міністр.
Нагадаємо:
Прозорро.Продажі почали проведення торгів з оренди державної та комунальної землі сільгосппризначення та продажу і оренди земель не сільськогосподарського призначення.
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Економічна правда
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