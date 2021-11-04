УЗ підвищить залізничникам зарплату на 10%

ua.depositphotos.com

Укрзалізниця з 1 грудня підвищить залізничникам заробітну плату на 10%.

Про це повідомила пресслужба УЗ з посиланням на слова голови правління Олександра Камишіна.

Він зазначив, що підвищення тарифних ставок та посадових окладів стало можливим завдяки "позитивним операційним та фінансовим результатам останніх місяців".

Нагадуємо:

Це вже друге підвищення зарплат залізничників за 2021 рік. "Укрзалізниця" з червня підвищила на 10% годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників, які мають оклад менше 30 тис грн - уже за липень залізничники отримають підвищені заробітні плати.

30 березня 2021 року Укрзалізниця та профспілки домовилися в разі стабілізації фінансово-економічного стану товариства з 1 червня 2021 року збільшити на 10% тарифні ставки та посадові оклади тим залізничникам, у яких оклади менше 30 тис. грн.

Економічна правда