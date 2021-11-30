Отримати тисячу за щеплення: в уряді назвали нові умови

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Скористатися тисячею гривень за вакцинацію від ковіду можна буде тільки впродовж чотирьох місяців після дня надходження коштів і тільки в тому випадку, якщо ти повнолітній.

Джерело: заступниця міністра економіки Ірина Новікова у коментарі "Укрінформу"

Деталі: За її словами, програма "єПідтримка" стартує 19 грудня та триватиме упродовж 2022 року. Скористатися нарахованою сумою можна буде протягом чотирьох місяців після дня надходження коштів. Фінансові операції здійснюватимуться банками-партнерами, які мають надійні системи захисту платежів.

Також Новікова пояснила, що програма діє тільки для повнолітніх українців. Вони зможуть отримати безкоштовно послугу, але лише від того бізнесу, який постраждав від пандемії.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія". На другому етапі (за часом – третій квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз ще працюють.

Пряма мова: "Через застосунок "Дія" громадянин, що бажає взяти участь у програмі, проходитиме перевірку на відповідність встановленим критеріям програми. Важливо – якщо ви вакциновані, краще вже згенерувати сертифікати про вакцинацію, не чекати старту програми. Учаснику програми буде відкриватись віртуальний рахунок. Віртуальні рахунки – безкоштовні, комісій за обслуговування не буде".

Передісторія:

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія" після 19 грудня. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни.

Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2021-го та впродовж 2022-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.

18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, яким пропонується внести у доходи бюджету на 2022 рік додаткових 3 мільярди гривень. Згодом їх мають використати саме на виплату "ковідної тисячі" для громадян.

Українська правда