Фонд держмайна виставив на приватизацію Калуську ТЕЦ за 230 мільйонів

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Фонд держмайна оголосив, що аукціон з приватизації майнового комплексу держпідприємства "Калуська теплоелектроцентраль - нова" має відбутись 20 листопада, стартова ціна об'єкту - 230,16 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Проектна електрична потужність ТЕЦ - 200 МВт.

"Калуска ТЕЦ постачає електроенергію до енергоринку України. Крім цього, станція входить в "Бурштинський енергоострів", який синхронізований з об’єднаною енергосистемою Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переможець торгів отримає головний корпус, бункер вугілля, ацетилокисневу генераторну, електромережу, залізничну колію та інше майно держпідприємства.

При цьому, покупець майнового комплексу буде зобов'язаний, зокрема:

зберегти основний вид діяльності підприємства щонайменше протягом 5 років;

погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;

погасити прострочену кредиторську заборгованість підприємства;

недопустити звільнення працівників з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу щонайменше протягом 6 місяців.

Детальніше про об'єкт за посиланням: bit.ly/31enn2b.

Станом на кінець вересня, прострочена кредиторська заборгованість підприємства становила 214,06 млн грн, поточна - 230,8 млн грн, у тому числі із зарплати - 5,1 млн грн та податків по ній - 1,2 млн грн.

У травні Кабінет міністрів затвердив новий статут держпідприємства "Калуська ТЕЦ-Нова", відповідно до якого функції управління цілісним майновим комплексом ТЕЦ здійснює уряд.

Економічна правда