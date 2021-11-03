Facebook відмовиться від системи розпізнавання облич

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Соцмережа Facebook відмовиться від своєї системи розпізнавання облич через побоювання з боку користувачів та регуляторів країн.

Про це материнська компанія Meta заявила у своєму блозі.

Зміни відбудуться у найближчі декілька тижнів.

Раніше Facebook автоматично сповіщав користувачів, якщо фото з ними було опубліковано на платформі, а також пропонував відмітки для людей на фото.

Відтепер, із зупинкою роботи системи, Facebook не буде автоматично розпізнавати обличчя на фото, відео чи у Спогадах. Таку можливість приберуть для всі користувачів.

Фотопрофілі понад мільярда користувачів, які раніше погодилися на участь у програмі, зникнуть з алгоритмів платформи.

У компанії кажуть, що досі бачать майбутнє для технології розпізнавання облич, але для інших операцій. Наприклад, підтвердження особи для протидії шахрайству. Тож Facebook продовжить працювати над системою.

Причиною такого рішення у компанії називають баланс між позитивними наслідками використання системи та соціальних ризиків, "зокрема на тлі чітких правил регуляторів".

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Нагадуємо:

Компанія Facebook роками знала про шкоду, яку завдають користувачам її платформи, проте ігнорувала це заради прибутків – викривачка дасть показання у Сенаті США.

Економічна правда