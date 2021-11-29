Імпорт легкових авто в Україну цього року зріс на 40%

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За 3 квартали 2021 року в Україну ввезли 471,6 тис легкових автомобілів - це на 40% більше за аналогічний період 2020 року і є рекордним показником для такого періоду.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"У порівнянні з першими 9 місяцями минулого року імпорт легковиків зріс на 40 відсотків і був оцінений митницею майже в 3,3 млрд доларів США.

Через активну легалізацію так званих євроблях понад 82% в цьому обсязі склали машини, що були в експлуатації, імпорт яких в річному обчисленні продемонстрував 38-відсоткове зростання", - деться у повідомленні.

Водночас імпорт нових автомобілів збільшився на 49% - за 9 місяців в Україну завезли 82 тис нових легкових іномарок.

"Закупівля нових авто обійшлася імпортерам в $1,6 млрд. Вперше в поставках нових легкових автомобілів домінував імпорт з Китаю. За 9 місяців з КНР в Україну завезли 18 144 авто", - додають в асоціації.

Далі йдуть Японія і Румунія, звідки в країну прибуло 17 338 і 8 371 нових машин відповідно.

Найбільша кількість автомобілів з пробігом, розмитнених з січня по вересень, прибула в Україну з Німеччини – 98 442 шт.

Далі йдуть США (59 062 вживаних авто) та Польща (38 061) машина.

Нагадаємо:

У жовтні цього року в Україні зареєстрували 56 100 вживаних легкових авто - це рекорд реєстрацій за місяць з лютого 2019 року.

Економічна правда