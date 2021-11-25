Грузинський TBC Bank розглядає купівлю банку в Україні – ЗМІ

фото: піреус Банк

Один із найбільших банків Грузії TBC Bank планує зайти в Україну та розглядає можливість купівлі української "дочки" грецького Piraeus Bank - Піреус Банку.

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на джерела.

Зазначається, що інтерес TBC Bank до України виданню підтвердили 4 не повʼязані між собою співрозмовники на українському фінансовому ринку.

При цьому, двоє з них сказали, що грузинські банкіри цікавляться саме Піреус Банком.

"Вони досить давно дивляться в бік України, прицінювалися до кількох банків", - сказав топменеджер однієї з фінансових держструктур.

"Банк справді проходить "неспішний due diligence", - підтвердив виданню співрозмовник у менеджменті Піреуса на правах анонімності.

Водночас офіційно пресслужба банку відмовилася "коментувати чутки", додає Forbes.

"Власники Піреус Банку хочуть активізувати процес продажу", - заявив інвестбанкір, який брав участь в одній із нещодавніх операцій із продажу банку в Україні.

"Угода щодо Піреус Банку поки що знаходиться на попередній стадії і може не відбутися, зазначає один зі співрозмовників на банківському ринку. Директор TBC Bank зі звʼязків із медіа та інвесторами Золтан Салай не підтвердив і не спростував інтерес до України", - додає видання.

Інвестбанкір та аналітики, опитані Forbes, оцінили Піреус у суму від 12,5 до 17,4 млн дол.

"Банк давно виставлено на продаж. Греки скорочують присутність за кордоном. Піреус – це не банк-ліцензія, а бізнес, що працює, хоч і не високорентабельний", - сказав фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

Банк заснували 1994 року під назвою "Левада".

"У вересні 2007 року, в період інвестиційного буму в Україні, грецький Piraeus Bank SA купив 99,6% акцій банку за 75,3 млн дол, або за 3,5 капіталу", - нагадує Forbes.

Станом на 1 жовтня цього року капітал Піреус Банку - 671 млн грн. Він посідає 37-ме місце за активами серед 71 банку в Україні.

"З 2007 року грецькі акціонери влили до капіталу "Піреуса" 2,5 млрд грн. За 14 років він завдав їм сукупно 1,9 млрд грн збитків, хоча активи за цей період зросли майже втричі.

Наразі половину доходів банку приносить корпоративний кредитний портфель, чверть – комісії, 16% – ОВДП", - додає видання.

TBC Bank (Tbilisi Business Centre) у звіті за 2020 рік називає себе найбільшою банківською групою в Грузії з часткою ринку майже 40% за кредитами та депозитами. Акції банку котуються на Лондонській фондовій біржі, пише Forbes.

Forbes також називає ключових акціонерів TBC Bank на кінець 2020-го з частками 3% і більше: Мамука Хазарадзе (8,64%), Бадрі Джапарідзе (6%), які заснували банк у 1992 році, Європейський банк реконструкції та розвитку (5,05%), Dunross&Co (7,42%), JPMorgan Asset Management (4,56%), Allan Gray Investment Management (4,26%), Creation Investments Capital Management (3,22%), Schroder Investment Management (3,12%), BlackRock (3,02%).